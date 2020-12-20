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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يؤكد على ضرورة جذب الإستثمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محافظ عدن، أحمد لملس، على ضرورة تفعيل الترويج من أجل جذب الإستثمارات إلى المحافظة .
وأشار خلال لقاءه اليوم الأحد، مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار، علي أحمد جرهوم، إلى دعم قيادة المحافظة لجهود الهيئة بما يمكّنها من استعادة دورها المعروف ومكانتها السابقة في القطاع الاقتصادي .. مشدداً على أهمية دور الهيئة في إعادة حركة الإستثمار إلى عدن .
بدوره استعرض جرهوم نشاط الفرع وخططه المستقبلية والصعوبات التي واجهها ومازالت تشكل عائقا أمام أعماله، وخطة الترويج الإعلامي والاستثماري التي تعكف الهيئة على إعدادها وتنفيذها والتي تتضمن إبراز التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وتسليط الأضواء على الاستثمارات الناجحة والترويج لها كنموذج يعكس حقيقة الوضع السياسي والأمني في العاصمة.
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