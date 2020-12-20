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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب وزير الداخلية ينفي امتلاك الوزير حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نفى مكتب وزير الداخلية، امتلاك الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، أي حسابات تحمل اسمه وصفته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر".
واكد المكتب في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ، إن وسائل الإعلام الرسمية هي المصدر الأساسي والوحيد لأخبار الوزير اللواء حيدان..داعياً كافة وسائل الإعلام إلى عدم اعتماد أي تصريحات منسوبة للوزير، إلا عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وحذر أي جهة أو طرف من استغلال واستخدام اسم وصفة الوزير من خلال إنشاء صفحات وحسابات وهمية ومزورة تنتحل اسمه وصفته على مواقع التواصل الاجتماعي، أيا كان الهدف منها، وأيا كان مصدرها.
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