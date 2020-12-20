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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يفتتح المخيم الطبي الجراحي وتدشين وحدتي العناية المركزة بالمستشفى الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مخيم بازرعة الطبي الجراحي المقام في المستشفى الجمهوري التعليمي بالمدينة والذي يهدف إلى إجراء 700 عملية جراحية مجانية.
وعبر محافظ المحافظة عن شكر السلطة المحلية، للدعمين للمخيم..مشيدا بمؤسسة معكم التنموية في تنفيذها لهذا المشروع الخيري .
إلى ذلك دشن محافظ تعز بالمستشفى الجمهوري، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور راجح المليكي ومدير المستشفى الجمهوري الدكتور نشوان الحسام ، استلام وحدتين عناية مركزة ودفعة من المستلزمات الطبية الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا مقدمة من الجمعية الاغاثية الكويتية والذي نفذتها جمعية الحكمة اليمانية.
وثمن محافظ المحافظة، دور الأشقاء بدولة الكويت ممثلة بالجمعية الكويتية ومايقدمونه من دعم للقطاع الصحي وغيرها من المشاريع الخدمية والانسانية في المحافظة.
كما تفقد المحافظ شمسان عدداً من أقسام المستشفى الجمهوري واطلع على سير أداء العمل في المستشفى وما يقدمه من خدمات طبيبة كبيرة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة..موجهاً بسرعة استكمال ترميم مركز القلب والقسطرة القلبية وسرعة إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل المركز كما وجه دعوته للجهات المانحة الدولية والمحلية للاستجابة لتقديم الدعم لمركز القلب والقسطرة القلبية بالمحافظة .
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