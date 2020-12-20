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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يدشن اختبارات الفصل الدراسي الاول في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، ومعه مدير عام مكتب التربية بالمحافظة عبدالواسع شداد، إختبارات الفصل الدراسي الاول للعام 2020-2021م في عدد من مدارس المدينة.
واطلع المحافظ، على سير العملية الاختبارية وأداء الطلاب للاختبارات..مشيدا بجهود مكتب التربية ومكاتبها في مديريات المدينة على جهودهم والآلية التي يتم فيها إختبار الطلاب وعملية الرقابة عليهم وسعيهم في سبيل إنجاح العملية التعليمية.
وأوضح المحافظ شمسان بأن مايقارب نصف مليون طالب وطالبه من ابناء محافظة تعز تقدموا اليوم لاختبارات الفصل الدراسي الاول من العام الجاري موزعين على ما يقارب 1000 مدرسة في عدد 18 مديرية من مديريات تعز المحررة..معتبرا ان راس المال البشري في تعز هو الثروة البشرية وان التعليم يعتبر من اولويات واهتمام السلطة المحلية في المحافظة.
من جانبه أكد مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات من اجل بناء جيل يؤمن بالولاء الوطني من اجل النهوض بالوطن وتحقيق امنه واستقراره.
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