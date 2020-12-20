جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلن متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري اليوم الأحد، إلقاء القبض على مرتكب جريمة القتل بحق موظفي الأشغال بصنعاء القديمة جراء إطلاق النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في تنظيم أسواق باب السلام وباب اليمن.

وأوضح العميد العجري في بيان أن الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة بالتنسيق مع الأجهزة بمحافظة ذمار ألقت القبض في وقت قياسي على مرتكب جريمة القتل وهو المدعو يونس عبد العزيز محمد الشريفي.

وأشار متحدث الداخلية إلى أنه تم إلقاء القبض عليه في نقطة عيشان في عتمة بذمار.

وكان موظفو الأشغال تعرضوا أمس لإطلاق نار أثناء تنظيم أسواق باب السلام وباب اليمن ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن القبض على المتهم بقتل موظفي الأشغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.