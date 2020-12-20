شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي امير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، الى أخيه امير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عزاه فيها بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لامير الكويت وكافة اسرة آل الصباح بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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