شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يوجه باعتماد جهاز بث لإذاعة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، لجنة الخطة والموازنة باعتماد جهاز بث حديث لإذاعة المهرة.

واكد المحافظ خلال لقاءه طاقم إذاعة المهرة، للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها، دعم السلطة المحلية للإذاعة وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لها، مشيدا بدور الإذاعة ورسالتها المجتمعية. كما وجه المحافظ بصرف مكافأة لطاقم الإذاعة المشارك في البرنامج التلفزيوني المسابقاتي الأسبوعي (سباق الخميس) الذي تعرضه قناة حضرموت الفضائية الحكومية، الذي تنافست فيه أربع إذاعات محلية ( المهرة والمكلا وسيئون وشبوة)، وفازت إذاعة المهرة على شبوة وتأهلت إلى النهائي مع إذاعة سيئون.

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