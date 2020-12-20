اختتام مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت مؤسسة يدًا بيد للتنمية، اليوم ، مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي، والذي نفذته بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بعدن، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وفي حفل الاختتام ، اشار وكيل أول محافظة عدن، محمد الشاذلي، الى اهمية مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي وما تضمنه اهدافه والبرامج المنفذة فيها.. مشدداً على ضرورة تعزيز التوعية والتثقيف الصحي والمجتمعي بين مختلف الفئات حول النظافة والاصحاح البيئي .

فيما أشاد نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بعدن، نبيل غانم، بمشمولية المشروع ونتائجه التي استوعبت عدد كبير من الايدي العاملة ووفرت معدات وآليات كان لها اثر في تفعيل نشاط عمل الصندوق.

من جانبها، أستعرضت رئيسة مؤسسة يدًا بيد للتنمية، وردة السيد، خطة العمل والآلية التي نفذها المشروع والتي تضمنت رفع المخلفات من الشوارع والأحياء والأسواق وفق الفترة المزمنة للمشروع..مثمنة دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ المشروع.

وجرى في حفل الاختتام، توزيع دروع تكريمية للجهات المساهمة في تنفيذ المشروع والمشاركين فيه.