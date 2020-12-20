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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع برواكت بمديرية يبعث بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نفذت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية يبعث محافظة حضرموت، وبتمويل من منظمة الفاو والاتحاد الأوروبي، المرحلة الثانية من مشروع "برواكت".
واستهدفت المرحلة الثانية ٣٢٥ مستفيدا، تلقوا خلالها تدريبا في المدخلات النباتية والتربية الحيوانية " الدواجن " من خلال أهم الوسائل والطرق التي تسهل لهم عملية الاستفادة من المنحة المقدمة لهم تحت إشراف مدربين متخصصين من مكتب وزارة الزراعة والري.
وسلم فريق المشروع المستفيدين المدخلات النباتية والتي تتكون من بذور القمح والذرة واللوبيا، ومدخلات تربية الدواجن والتي تتكون من أعلاف تغذية وأقفاص لتربية الدواجن.
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