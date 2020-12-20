مناقشة اداء الاجهزة الامنية بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد برئاسة مدير الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي صموده، اليوم، مستوى إداء الأجهزة الأمنية والخطط والبرامج المستقبلية.



واكد صموده خلال الاجتماع الذي ضم قادة الأجهزة الامنية بالمحافظة، على ضرورة التحلي باليقظة والحس الأمني والالتزام بالدوام الرسمي وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم بالشكل المطلوب.

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