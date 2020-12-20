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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امين محلي شبوة يدشن امتحانات الفصل الدراسي الاول في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، اليوم، ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش ،امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2020-2021م في عموم مدارس التعليم العام والاهلي بالمحافظة.
واشادا هشله وحنش خلال اطلاعهما على سير الامتحانات في مدارس حنيشان وثلاثين نوفمبر والجيل الجديد في عتق ، بانتظام الدراسة واجراءات امتحانات الفصل الدراسي الاول وفقاً للتقويم المدرسي الموحد..مثمنين مستوى اعداد الادارة المدرسية للامتحانات واستعداد الطلاب لها.
ويتقدم للامتحانات مائة واربعين الف طالب وطالبة يدرسون في ستمائة وخمسين مدرسة موزعة على سبعة عشر مديرية بالمحافظة .
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