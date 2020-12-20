- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يبحث مع الغذاء العالمي امكانية زيادة حصة المحافظة من مشروع الأمن الغذائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع وفد من برنامج الغذاء العالمي، امكانية زيادة حصة المحافظة من مشروع الأمن الغذائي وآلية اختيار الحالات المستهدفة في مختلف مديريات المحافظة .
واستمع محافظ المهرة، خلال لقاءه، اليوم، مساعد أول البرامج في منظمة الغذاء العالمي مكتب محور المكلا عبدالرحمن باسلامة، إلى شرح حول تدخلات المنظمة بالمحافظة وفي مقدمتها مشروع الأمن الغذائي..مشيراً الى ان البرنامج يسعى لتوسيع نشاطه في المحافظة وتحويل مشروع الامن الغذائي من المساعدات العينية الى النقية وتنفيذ مشاريع الاستدامة وسبل العيش.
وأكد المحافظ ياسر، استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشاريعه في المحافظة..مشيداً بالجهود التي يبذلها البرنامج عبر مشروع الأمن الغذائي الذي يستهدف أكثر من ستة آلاف أسرة بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة يبحث مع الغذاء العالمي امكانية زيادة حصة المحافظة من مشروع الأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.