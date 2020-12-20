جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي حدوث ما يسمى الانقلاب الشتوي في شمال الكرة الارضية (ويدعى شعبيا في اليمن بالوقوف) يوم غدا الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 وذلك عند حوالي الساعة 1:02 ظهرا بتوقيت صنعاء (UTC+3).

وأشار الى ان هذه الظاهرة ترتبط بميل محور دوران الارض حول نفسها عن مستوى مدارها حول الشمس ونقطتي تقاطع محور الأرض مع سطح الكرة الارضية تدعى الشمال الجغرافي/القطب الشمالي والجنوب الجغرافي/القطب الجنوبي.

كانت هذه تفاصيل خبر الفلكي الشوافي يحدد موعد الانقلاب الشتوي وسبب حدوث الظاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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