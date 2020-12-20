ضربات مركزة على أوكار حوثية رداً على استهداف المدنيين بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

وجهت القوات المشتركة، الأحد، ضربات مركزة على أوكار وتحركات للمليشيات الحوثية التابعة لإيران في الساحل الغربي رداً على استهدافها أحياء سكنية وقرى ومزارع مواطنين ومحاولاتها استهداف مواقع عسكرية.



وذكر الإعلام العسكري أن القوات المشتركة رصدت مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة وكذلك قرى ومزارع المواطنين في قطاعات الدريهمي والجبلية والفازة، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية وسرعان ما تم الرد عليها.

مؤكداً أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار ومرابض مدفعية للمليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

كما تم التعامل بنجاح مع تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية شمال شرق مركز مديرية حيس، وفقا لذات المصدر