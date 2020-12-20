استشهاد مواطن واصابة طفل بانفجار لغم حوثي بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف استشهد مدني واصيب طفل آخر،، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن).

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن المواطن عايض ناصر شمعان الصيدي استشهد وجرح الطفل فايز علي شمعان، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الارهابية. ولفت المرصد الى أن اللغم انفجر في “وادي هراب” بمديرية خب والشعف. وتسببت الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في الطرقات وحول آبار مياه الشرب والمزارع، بسقوط مئات الضحايا من ابناء المحافظة، معظمهم من النساء والاطفال

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