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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفقة تبادل أسرى جديدة بين الجيش و الانتقالي بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ أبين
أكدت مصادر عسكرية نجاح عملية تبادل أسرى بين القوات الحكومية وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي أسفرت عن الإفراج عن 10 أفراد من قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب البلاد) بإشراف لجنة عسكرية تابعة للتحالف بقيادة السعودية.
وذكرت المصادر أن الصفقة تضمنت الإفراج عن 7 عناصر من قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي كانوا أسروا خلال المواجهات الأخيرة مع القوات الحكومية في محور الشيخ سالم، ووصلوا قبل قليل إلى مدينة عدن.
إلى ذلك، وصل 3 من جنود من القوات الحكومية، ينتمون لقوات الأمن الخاص في أبين إلى موقع تمركز الأخيرة في قرن الكلاسي غربي مدينة شقرة الساحلية.
وجرت عملية تبادل الأسرى هذه بإشراف لجنة المراقبة السعودية ضمن جهود تطبيق الملحق العسكري لاتفاق الرياض الذي كان شهد في عمليات انسحاب متبادلة بين الطرفين في خطوط التماس في محوري الشيخ سالم والطرية شرقي وشمالي مدينة زنجبار عاصمة محافظة
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