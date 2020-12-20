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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد أركان حرب اللواء 145 وإصابة العميد عدنان رزيق خلال مواجهات مع الحوثين بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
استشهاد أركان حرب اللواء 145 مشاة وأصيب قائد اللواء الخامس حماية رئاسية ومعهم جنود آخرون خلال تصديهم لهجوم شنه الحوثيون على مواقع قوات الحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وذكرت مصادر عسكرية أن الحوثيين شنوا هجوما مكثفا مصحوبا بقصف مدفعي على مواقع القوات الحكومية، أمس السبت، في جبهة مدرات وحذران قرب جبل هان غربي مدينة تعز.
وطبقا للمصدر، فقد تمكنت القوات من كسر الهجوم الحوثي الذي استمر لأكثر من ساعات واستخدم فيه كل الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأسفرت المعركة عن مقتل العقيد حمزه عبدالواسع شداد أركان حرب اللواء 145 مشاة وأربعة جنود آخرين، كما أصيب العميد عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حماية رئاسية رئيس عمليات محور تعز إصابة طفيفة، بالإضافة إلى جنود آخرين.
في المقابل، سقط قتلى وجرحى في صفوف الحوثين، ومازالت جثث بعضهم في خطوط التماس بين الطرفين.
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