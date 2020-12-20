استشهاد أركان حرب اللواء 145 وإصابة العميد عدنان رزيق خلال مواجهات مع الحوثين بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ تعز

استشهاد أركان حرب اللواء 145 مشاة وأصيب قائد اللواء الخامس حماية رئاسية ومعهم جنود آخرون خلال تصديهم لهجوم شنه الحوثيون على مواقع قوات الحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكرت مصادر عسكرية أن الحوثيين شنوا هجوما مكثفا مصحوبا بقصف مدفعي على مواقع القوات الحكومية، أمس السبت، في جبهة مدرات وحذران قرب جبل هان غربي مدينة تعز.

وطبقا للمصدر، فقد تمكنت القوات من كسر الهجوم الحوثي الذي استمر لأكثر من ساعات واستخدم فيه كل الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأسفرت المعركة عن مقتل العقيد حمزه عبدالواسع شداد أركان حرب اللواء 145 مشاة وأربعة جنود آخرين، كما أصيب العميد عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حماية رئاسية رئيس عمليات محور تعز إصابة طفيفة، بالإضافة إلى جنود آخرين.

في المقابل، سقط قتلى وجرحى في صفوف الحوثين، ومازالت جثث بعضهم في خطوط التماس بين الطرفين.