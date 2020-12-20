محافظ حضرموت يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، توقيع اتفاقية شراكة لتوفير الحقيبة المدرسية، بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان.



وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة التربية والتعليم، وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، وعن ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، المدير التنفيذي المهندس فهمي سالمين بن منصور، تقضي بتوفير 20 ألف حقيبة مدرسية، تشمل أدوات قرطاسية وصحية تثقيفية للوقاية من كوفيد-19، موزعة على 6 محافظات هي "حضرموت، المهرة، أبين، لحج، الضالع، ومأرب".

يهدف المشروع الى المساهمة في تأمين التعليم للطلاب، والتخفيف عن الأسر المتضررة من الأحداث الأخيرة في مناطق الاستهداف، والمساهمة في القضاء على مشكلة التسرب في التعليم، وخلق فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تجهيز الملابس والحقائب المدرسية محلية الصنع.

وحيّا المحافظ البحسني جهود ائتلاف الخير للأعمال الانسانية، وتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع المحلي في بلادنا في ظل الظروف الحالية الصعبة، مشيداً بهذه المساهمات في قطاع التعليم، بهدف مواصلة وتطبيع الحياة التعليمية في المحافظات المستهدفة.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية بحضرموت أولت قطاع التعليم أهمية خاصة ومنحته أولوية الاهتمام، من خلال اعتماد نهج الارتقاء بالتعليم، وتشييد مدارس جديدة وترميم الكثير منها، وتزويدها بمختبرات وأجهزة حاسوب، ووسائل تعليمية حديثة.

بدوره أشاد وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، بتدخلات مركز الملك سلمان، وائتلاف الخير، في توفير الحقيبة المدرسية، ودعم القطاع التربوي، شاكراً دعم المانحين لهذا القطاع الحيوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تنظر بإعجاب لتميّز حضرموت في قطاع التربية، مثنياً على الدعم الكبير الذي تقدمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لقطاع التعليم، الذي يتجسّد من خلال الافتتاحات اليومية، ووضع حجر الأساس لمشاريع تربوية جديدة بشكل مستمر، ودعم المنشآت التربوية بالوسائل والمختبرات وأجهزة الحاسوب الحديثة.

وأشاد الوكيل باسليم بالقرار الشجاع لمحافظ حضرموت بتوقيع عقد طباعة الكتاب المدرسي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، لتنفرد حضرموت بهذا القرار الذي يضمن حصول الطلاب والطالبات على نسخ جديدة من الكتاب المدرسي بكميات كافية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، ان هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعميق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لتوزيع الحقيبة المدرسية على 100'20 مستفيد من الطلاب والطالبات والأسر المعيلة التي ساهمت في صناعة الحقائب محلية الصنع، شاكرا دعم مركز الملك سلمان، وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم، في تنفيذ المشروع، وبرامج الائتلاف في مجال الاغاثة والتدخلات الانسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.