شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صورة إباحية لمذيعة إم بى سى مريم سعيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب على تطبيق "السناب شات" و "الانستقرام" يحمل تسمية "حمزة مون بيبي"، صورة مسربة قال إنها تعود لتأشيرة "الفيزا" التي سافرت بها الإعلامية المغربية مريم سعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، لأول مرة في يونيو 2009 كـ"خادمة بيوت" .

كما نشر نفس الحساب صورا قديمة للإعلامية العاملة بقناة "ام.بي.سي" مرتدية ملابس مثيرة زاعما أنها كانت برفقة أمير خليجي، حيث تناقلها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع .

مريم سعيد التزمت الصمت، واكتفت بتوجيه الشكر لحكمت في تعليق مقتضب على تدوينة هذه الأخيرة التي قالت فيها، "من يبحث عن النظافة، الأعمال الإيجابية، النجاح، التواضع، والتقدم نحو الأمام، سيرى كل هذا فيما تقومين به وما تمتلكين من جمال داخلي وخارجي أما باقي الأشياء فلا تعني إلا أن أصحابها ومن يعجز عن الإحساس بالحب والرضى والطيبة، ولا يرون من الدنيا إلا القذارة فهم يستحقون الشفقة".

واستمرت مريم في نشر صورها على تطبيق "الانستقرام" متجاهلة بذلك كل ما قيل حولها، اللهم إلا مواساتها لضحايا حادث سيول الأردن .

وكانت مريم سعيد قد ألغت خطوبتها من رجل الأعمال المغربي كريم ظريف الذي سبق وتحدث عن علاقته بالاعلامية المغربية قائلا: "لا أندم حقاً على إلغاء الزفاف والزواج برمّته، و على عكس ما تم التداول فيه، ليس لهذا الأمر علاقة بظروف صحية عائلية بقدر ما هو متعلق بالأخلاقيات".

وختم: "أتطلع ان شاء الله لصفحة أفضل وأنظف في حياتي".