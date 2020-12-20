شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة التثقيفية عن مرض السكري بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بهيئة مستشفى سيئون العام، اليوم، الدورة التثقيفية للكادر التمريضي بمستشفيات وادي حضرموت نفذتها منظمة حضرموت الصحية بالشراكة مع رابطة حضرموت للسكري، بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء.



وهدفت الدورة، الى اكساب أكثر من 40 ممرض وممرضة، معلومات توعوية عن أنواع مرض السكري، والتثقيف بأسباب مقاومة المرض، والتعريف بالعادات السيئة التي يجب على المريض أن يتجنبها، وكيفية التعامل مع المرضى، وإرشادهم لاستخدام العلاج المناسب.

وفي اختتام الدورة تم توزيع شهادات مشاركة للكادر التمريضي المشاركة في الدورة .