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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. إصابة 3 أطفال يمنيين بقصف مليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مصادر يمنية أمس السبت، إصابة 3 أطفال بإصابات مختلفة، بقذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيا الحوثية على حي وادي القاضي، وسط مدينة تعز، كما أحدثت أيضاً أضراراً متفاوتة بعدة منازل.
وتواصل الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين في مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ، متسببة في مقتل وإصابة الآلاف من الضحايا، أغلبهم أطفال ونساء، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وقال مصدر، إن القصف الحوثي تزامن مع خروج الأطفال من المدارس، وفي وقت انتهاء فترة الاختبارات، وعودتهم إلى منازلهم.
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