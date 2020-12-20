شكرا لبحثكم عن خبر بعد تعيين بديلا عنه ودمج الوزارة.. بماذا علق وزير السياحة السابق؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قدم وزير السياحة السابق د. محمد قباطي التهاني لدولة الدكتور معين عبدالملك واعضاء حكومته الجديدة على الثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية، متمنيًا لهم كل النجاح والتوفيق في مشوار عملهم القادم.

وقال قباطي في منشور على فيسبوك: أتوجه بأزكى التحايا وخالص التقدير لكل الإخوة معالي الوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية الحكومية والذي جمعتني بهم طيب الزمالة وروح الرفقة الصافية طوال فترة عملنا الحكومي معًا على مدى الخمسة الأعوام المنصرمة متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في حياتهم العملية القادمة.

واضاف: أنوه بإعتزازي وفخري الكبيرين بعملي لأربع سنوات مع زملاء أعزاء في وزارة السياحة والتي شكلنا معًا فيها أصغر فريق متميز وطاقم عمل للوزارة في تاريخها وفي مرحلة مفصلية من التاريخ المعاصر لوطننا الصامد.

وقال؛ ان الفريق بتفانٍ وإخلاص وتمكن من إدارة دفة مهام الوزارة بنجاح قلَّ نظيره؛ وتمكن خلال مرحلة حرجة وأوضاع إنقلابية من أن يستعيد بجدارة إستحقاق تمثيل الوطن في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ونجح في تثبيت الحضور الفاعل للوزارة في كافة المحافل والمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية. وقد أثمرت تلك المساعي والجهود الجبارة بفوز اليمن بمواقع راقية وعديدة في هياكل قيادة العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بما فيها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة وموقع نائب رئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية.

واشار الى ان الفريق الوزاري المصغر وبذل جهودًا إستثائية تكللت بنجاحه بإستعادة كافة الأصول والفنادق والمنتزهات والممتلكات الخاصة بوزارة السياحة وتمكن من حمايتها والحفاظ عليها وإفشال كافة المحاولات المستميتة التي إستهدفت الإستيلاء عليها أو نهبها والعبث بها في ظل ظروف غاية في التعقيد والصعوبة.

واستطرد قائلا: إني على يقين بأننا سنبقى على ثقة بأن الوطن بإرادة كل الخيرين من أبنائه سينتصر على طريق الخير والسلام والوئام، وسنظل معًا في خندق واحد لمواجهة كل المشاريع التي تستهدف إعاقة إنجاز تطلعات وأمنيات شعبنا الأبي على مسار قيام اليمن الإتحادي الجديد بدولته المدنية الديمقراطية الحديثة.

ولا تساورني أية شكوك بأننا سنواصل جميعًا الوقوف بصلابة مع إتفاق الرياض الذي سيمثل إستكمال تنفيذه منعطفًا محوريًا في تاريخ اليمن المعاصر، والذي نتعشم بتنفيذه كاملًا أيضًا أن تحظى عدن بموقعها المدني والحضاري المنشود لتؤدي دورها وتنتصر لقدرها الريادي في تحقيق النصر على قوى الإنقلاب البغيض وتعزيز مسيرة النهضة والبناء والتنوير على كل ربوع الوطن ولصالح كل اليمن أرضًا وإنسانًا..

والحقت حقيبة وزارة السياحة بالاعلام اضافة الى الثقافة في التشكيل الجديد واسندت جميعها لمعمر الارياني .