شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تنعي واحدا من أبرز قادة العمل الصحفي والاعلامي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم السبت وفاة واحدا من أبرز قادة العمل الصحفي والاعلامي في اليمن.

وقال وزير الاعلام في الحكومة اليمية معمر الارياني "أنعي للوسط الصحفي والاعلامي رحيل القامة الصحفية الاستاذ محمد عبدالرحمن المجاهد، الرئيس الاسبق لمجلس ادارة مؤسسة صحيفة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير الاسبق الذي وافته المنية يومنا هذا بمدينة تعز بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والكفاح"

وأضاف الارياني في تغريدة على حسابه في تويو "خسرت اليمن برحيله قطباً من اقطاب الصحافة والإعلام والفكر والراي، فقد كان محل احترام وتقدير زملائه، وكان مثالا للانضباط والاخلاص وقمة في الابداع والتميز وصاحب عطاء وبذل مستمر ومتجدد وترك أثرا طيبا في المجال الصحفي"

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