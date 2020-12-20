شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. استئصال ورم سرطاني يزن 15 كيلو جرام من بطن فتاة يمنية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجح فريق طبي بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم السبت، من استئصال ورم سرطاني يزن 15 كيلو جرام من بطن فتاة من محافظة حجة؛ وفقا لـ"سبأ"، بنسختها الحوثية.

وأوضحت استشارية النساء والتوليد بالمستشفى الدكتورة منيرة الفايق التي أجرت الجراحة، أن الفتاة البالغة من العمر 17 سنة بدأت تعاني من فقدان الشهية والإجهاد وانتفاخ البطن وتدهور حالتها الصحية منذ عامين وبعد تشخيص الحالة تعثر إجراؤها للعملية بسبب الظروف المادية للأسرة، ما تسبب في تضاعف حجم الورم.

ولفتت إلى أن الفريق الطبي المكون من سمر ثابت ويسرى العقار وفردوس الفائق ونوال المخلافي وعبد الوهاب المدحجي وروبن، أجرى العملية بإشراف البروفيسور توفيق البصيلي، وتم استئصال الورم كلياً من بطن الفتاة وهي في حالة صحية مستقرة.

فيما اعتبرت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، الورم الأضخم من حيث الحالات المسجلة على مستوى العالم منذ عام 2017م .

وأكدت أن استئصال هذا النوع من الأورام معقد لكبر حجمها وخطورة المنطقة التي تحتوي على أعضاء هامة.

وأشارت إلى نجاح الكادر الطبي بالمستشفى في استئصال الورم بعد التأكد من وجود كتلة ضخمة في تجويف البطن، تسببت في إزاحة كافة الأعضاء المحيطة.

وقبل يومين، وجه المستشفى نداء انساني لإنقاذ توأم سيامي في حالة حرجة.