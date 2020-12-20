شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن اشادات المواطنيين بالنخبة: لا يوجد أي تفريق وقامت ببسط الأمن.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إن قوات النخبة الحضرمية هي احدى ثمرات جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أنشأت هذه القواة وساندتها منذ دحر تنظيم قوات تنظيم القاعدة الإرهابي والذي بسط سيطرته على ساحل حضرموت وتمركز في مدينة المكلا في عام 2015.



كما أن دور النخبة الحضرمية في فرض المساواة أمام القانون وفرض احترامه على الجميع هي أقوى رسالة تنفند الادعاءات عليها.

وثمن المواطنيين عملية بسط الأمن من قبل قوات النخبة وتقدموا بالشكر على تواجدهم ومحافظهم على الشماليين وعدم وجود أي مضايقات ولا يوجد أي تفريق بين شمالي أو جنوبي.