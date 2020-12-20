قيادي بالانتقالي يتحدث عن مرحلة الإداراة الذاتية للجنوب الناجحة بقيادة اللواء أحمد بن بريك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق الدكتور عمر عبداللاه باعباد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو الجمعية الوطنية على فترة الإدارة الذاتية حول الأمن والامان.



وقال عمر في تصريحات خاصة أولا حول قرار رئيس المجلس الانتقالي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن الإدارة الذاتية و تسمية أعضاء اللجنة العليا للإدارة الذاتية الجنوبية الصادر بتاريخ 26/4/2020 م ، وسميت اللائحة الداخلية للجنة العليا للإدارة الذاتية و رئيسها اللواء أحمد سعيد بن بريك عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وجاءت الإدارة الذاتية بعد تعنت ورفض الحكومة اليمنية ذاك الوقت و مؤامرات و الدسائس التي تستهدف قضيتنا و نسيجنا الاجتماعي ، كل ذلك تقوم به القوى المتنفذة في هذه الحكومة من حزب الإصلاح و بعض الذين عندهم الأهم مصالحهم الذاتية فوق كل اعتبار، وأيضا عدم وعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض و زعزعة الأمن والامان بين مواطني محافظة عدن والمحافظات الاخرى الجنوبية.

وأضاف أنه بقيادة اللواء أحمد بن بريك و حبه للجنوب و صرامته في تنفيذ الإدارة الذاتية والتي تهدف إلى إنهاء معاناة شعب الجنوب من سوء إدارة الحكومة اليمنية وفشلها في القيام بواجبها ، وفسادها الإداري والمالي جاءت الإدارة الذاتية فرض أمر واقع وتحمل مسؤولية الانتقالي و القيام بواجبه وهو الممثل الوحيد لشعب الجنوب العربي ونتائج عدم صرف رواتب و أجور منتسبي المؤسسة العسكرية و الأمنية و المتقاعدين و المدنيين منذ عدة أشهر والتوقف عن رعاية أسر الشهداء و علاج الجرحى والتدهور المتعمد في معاناة المواطن الجنوبي العربي في الخدمات الضرورية و التركيع و تدهور العملة المحلية التي تعكس على الغلاء في المواد الغذائية والكماليات و تردي هذه الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية الكهرباء والمياه و الصرف الصحي و الطرقات والصحة وهذا سلاح تستخدمه هذه القوى المعادية في الحكومة اليمنية آنذاك لتركيع شعب الجنوب كاملا.

قد عانى شعب الجنوب من هذه التعسفات السخيفة و التلؤك و التهريب من تنفيذ اتفاق الرياض وأعلنت القيادة الرئاسة للمجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطواريء العامة في العاصمة الجنوبية عدن وعموم محافظات الجنوب

كما تم تكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية في الحفاظ على الأمن والامان بالتنفيذ لهذه الإدارة الذاتية.

وبهذا بدأت بقيادة اللواء بن بريك تنفيذ الإدارة بكل حزم و جدية وبقية المحافظات وعكست إيجابيات نتائجها بالملموس وأيضا قلبت طاولة من كان يراهن على عدم تنفيذ اتفاق الرياض والتفاف شعب الجنوب حول الإدارة الذاتية أعطت أيضا نجاح لها كما بدأت تشكيل لجان رقابة و محاسبة على أداء المؤسسات والمرافق و مكافحة الفساد و إحالة الفاسدين إلى النيابة للأموال العامة كان من كان . كل ذلك بالتنسيق مع رئيس الجمعية الوطنية و رؤساء القيادات المحلية بالمحافظات .

وكلفت لجان الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية لتوجيه هذه المؤسسات وفق القوانين ولم لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب وبدأت العناصر المهترئة في الاهتزاز ولكن عزم الإدارة الذاتية برئاسة اللواء أحمد بن بريك (الصمرقع) والتي جعلت هؤلاء المرتزقة أن يطلبون العودة إلى الجلوس والاتفاق على بنود اتفاق الرياض و ما نحن حققنا هذه الأيام الانتصارات في الشق العسكري و تنفيذ الشق العسكري كاملا والاعتراف الدولي و الإقليمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي و بقضية شعب الجنوب العربي وضمانات الدول الخمس دائمة العضوية و دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومنها اعلان رسميا بحكومة الكفاءات المناصفة وهذا نصر للجنوب وفي تنمية البنية التحتية الاقتصادية و بناء المؤسسات والمرافق الجنوبية. و تحسين الحياة المعيشية للمواطن الجنوبي العربي.

و نحن نهيب بالقيادة الممثلة لشعب الجنوب المجلس الانتقالي بأن تكون رقابة مشددة على جميع الوزراء في تنفيذ بنود اتفاق الرياض و الخدمات العامة واي من الوزراء ينتهج الفساد عليهم إحالته مباشرة إلى النيابة العامة لاجل بناء دولة جنوبية فيدرالية حديثة خالية من الفساد و المفسدين ..أيضا الرقابة المشددة في تحسين أداء الصرافه و البنك المركزي في عدم التلاعب بتدهور العملة، و قوانين و ضوابط للعملة واملنا في المستقبل نحو استقلال الجنوب العربي الفيدرالي في تبني عملتنا الدينار للجنوب العربي كما أشير بأنني قدمت دراسة معالجة تدهور العملة و كيفية النقلة في ظل الدولة الجنوبية العربية إلى الدينار وهذه الدراسة بين ايدي المجلس الانتقالي و رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال إن اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك الآن نرى فيه بوادر و نتائج إيجابية اليومية هذه بعد تشكيل و إعلان الحكومة المناصفة بين الشمال والجنوب العربي. واستقرار الأمن والامان وان تضرب القوات المسلحة الجنوبية والأمنية كل اصناف الإرهاب داخل الوطن الجنوبي والإقليمي والدولي. و المجلس الانتقالي الجنوبي هو شريك مهم جدا في التحالف العربي و الدولي لاقتلاع جذور الإرهاب و الإرهابيين.