شكرا لبحثكم عن خبر بعد إعلان الحكومة إشادات عربية ودولية وترحيب بتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ما أن أعلنت الحكومة الجديدة بعد طول انتظار قارب العام والنصف حتى تهافت كثير من مسؤولي الدول العربية والدولية على الإشادة بتلك الخطوة .

أتت في مقدمتها المملكة العربية السعودية التي قادت وأشرفت على هذا الاتفاق حيث رحبت وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ الترتيبات العسكرية بخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل القوات العسكرية في أبين ونقلها إلى مواقعها المنتخبة

وبدورها رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ اتفاق الرياض معربة عن أملها في ان يمثل ذلك خطوة في تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية .

ورحب المبعوث ألأممي لدى اليمن مارتن جريفيث بما وصفها بالتطورات الايجابية في تنفيذ اتفاق الرياض مما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وهنا المبعوث ألأممي الرئيس اليمني عبربه منصور هادي وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت العملية وساهمت فيها وهنا المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ اتفاق الرياض

ومن جهته رحب وزير الخارجية البريطاني بتشكيل الحكومة الجديدة مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية واعتبر المسئول البريطاني هذا التطور بمثابة خطوة سلام الذي يحتاجه اليمن كما رحبت كلا من مصر والبحرين ومنظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة مشيدين بالجهود الحثيثة للملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي في تحقيق هذا التقدم الكبير .