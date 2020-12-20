شكرا لبحثكم عن خبر وزير سابق تم تغييره : المناصب لاتهمنا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير التربية والتعليم السابق عبد الله لملس إن المناصب لاتهمه قدر مايهمه خروج الوطن من أزمته الراهنة.

ونشر الوزير السابق لملس تغريدة على حسابه بتويتر ومنشور على صفحته بالفيس بوك أبدى فيهما عدم اهتمامه بتغييره وبالمنصب وأن مايهمه هو أن يخرج اليمن من محنته.

وعين بديلا لعبد الله لملس كوزيرا للتربية والتعليم طارق سالم صالح العكبري من مكون حضرموت.

ولاقى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ترحيب محلي وإقليمي ودولي بعد أشهر من المفاوضات في الرياض والتي توجت يوم أمس بإعلان الحكومة.