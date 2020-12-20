شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي لدى اليمن يكشف موعد وصول الحكومة إلى عدن ويقول إن القادم مبشر لليمنيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها في اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين.

ووفقا للعربية أضاف آل جابر ، أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد.

ونوه السفير أن الحكومة الجديدة ستعود إلى عدن خلال أسبوع بعد انتهاء الترتيبات اللازمة.

وأعلنت مساء أمس الحكومة اليمنية الجديدة التي انبثقت عن اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية سعودية.

ورحب المجتمع الدولي بالخطوة الجبارة في إعلان الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض.