شكرا لبحثكم عن خبر ”برلماني” بصنعاء يلوح بانفجار الوضع ويتهم مليشيا الحوثي بتجويع اليمنيين ويصفها بأنها ”نازية فاشية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لوح برلماني يمني، اليوم السبت، باندلاع ثورة شعبية عارمة ضد مليشيا الحوثي، التي وصفها بأنها "نازية فاشية فاشلة" تتعمد تجويع اليمنيين.

وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، عبده بشر، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "المشهد اليمني"، بأن " أي سلطة تتعمد تجويع الشعب والتخلي عن مسؤولياتها وعدم صرف المرتبات رغم وجود الايرادات و إهدار الاموال هنا وهناك والناس يموتون جوعا وافتعال الازمات واتباع سياسة الاقصاء والتهميش واذلال ابناء الوطن وحجز حرياتهم وتكميم افواههم وهتك الاعراض و الكرامة واستغلال القضايا والمشاكل الاسرية لأغراض سياسية ولممارسة الضغوط او لإشباع رغبتها في الانتقام وتعيين اسوأ كوادرها لإدارة شؤن البلاد والعباد والتنكر لأهداف ومبادئ الثورة هي سلطة نازية فاشية فاشلة".

وأكد على أن استمرارها (في إشارة الى المليشيا) بهذا الشكل لم ولن يدوم طويلا، فكثرة الضغط يولد الانفجار".

ويعاني موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا من انقطاع من مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، وعلى الرغم من الجبايات والاتاوات التي تفرضها المليشيا الا انها تصرف ذلك سريا لاتباعها والموالين لها.