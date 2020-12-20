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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف حوثي مكثف استهدف قرى الفاخر بالضالع وسقوط ضحايا مدنيين الأحد 20 ديسمبر 2020 الخليج 365 أُصيبت امرأة وطفلها، أمس السبت، بقصف حوثي استهدف قرى أهلة بالسكان شمالي غرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في منطقة بلاد اليوبي، الواقعة شرقي الفاخر، بمديرية قعطبة. وأكدت المصادر إن القصف أسفر عن إصابة امرأة وطفلها بجروح مختلفة، علاوة على أنه أسفر عن تضرر عدد من منازل المواطنين. ويأتي قصف مليشيا الحوثي المتمردة للمواطنين انتقاماً جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الساعات الماضية على أيدي القوات المشتركة جنوبي الفاخر.

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