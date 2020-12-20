شكرا لبحثكم عن خبر بالأرقام ... المخدرات تنهك كاهل اليمنيين وتواطؤ جهات عليا في تجارتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توسعت تجارة المخدرات في اليمن بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على السلطة نهاية عام 2014م وباتت محافظة صعدة الموطن الأول للميليشيا في تجارة المخدرات والتي تستخدمها كمحطة للتهريب محليا وعلى مستوى الجوار وكذلك الوضع بالنسبة للمنافذ البحرية في المخا وحجة .

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" في وقت سابق ان عصابات المخدرات قامت باغتيال الرائد ناجي المقشي قبل أربعة أيام في منطقة صعدة في نقطة الجعملة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد أن أصبح عائقا أمام تجار المخدرات وهناك العديد من الأفراد والضباط تم نقلهم من النقاط الأمنية من أجل تسهيل عملية تجارة المخدرات .

واضافت مصادر أمنية أن عناصر في الأمن اعترفت بتلقيهم توجيهات عليا لم تكشف عنها في نقاط قريبة من المنافذ الحدودية في الشحن بمنعهم من تفيش بعض السيارات واتصالات أخرى بالسماح لهم بالمرور.

كما أن نفوذ تجارة المخدرات انتشرت بشكل كبير وهو ما يعني تدمير المجتمع اليمني والذي ستتضرر منه جميع الأطراف اليمنية وخاصة بعد نفوذ عصابات المخدرات إلى القضاء وقيامها بالإفراج عن أشخاص متهمين في تجارة المخدرات بعد إحالتهم من القسم إلى البحث ثم الى النيابة ثم الى المحكمة وحكم القاضي ببرائتهم بحجة بطلان اجراءات الضبط وفقا لشاهدة أحد الصحفيين التابعين للحوثي زيد الغرسي .

ووفقا للإعلام الأمني فقد تمكن رجال الأمن من القبض على أكثر من عملية تهريب للمخدرات والتي تصدرتها مادة الحشيش وخلال شهر نوفمبر 2020م الماضي تم ضبط 3 طن و531 كيلو جرام من الحشيش المخدر المستورد ، وتم القبض على 333 متهما بترويج وتهريب للمخدرات، وتنوعت المخدرات المضبوطة (892) أمبولة مخدرات مختلفة، و( 3208) حبة مخدرات متنوعة، في 161جريمة تهريب وترويج للمخدرات وقد ضبط على ذمتها 333 متهما، منهم 132 من جنسيات أجنبية وفقا للإعلام الأمني .

وتؤكد الإحصائية الصادرة من جهات رسمية خطورة الوضع ووفقا لأمن العاصمة صنعاء فإن رجال الأمن تمكنوا قبل أسبوع من ضبط 113 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وضبط 3 متهمين بالقيام بتشكيل عصابة تمارس نشاط ترويج وبيع وحيازة وتهريب المخدرات، وضبط 17 آخرين بنفس التهمة، وضبط عدد 4 قضايا تصنيع وترويج الخمور.

وفي 12 ديسمبر 2020م نظمت مصلحة التأهيل والإصلاح دورة تدريبية في مجال أساليب مكافحة المخدرات والتي استمر اسبوع لتعريف 30 متدربا على مهارات اكتشاف المخدرات بدعم دولي .

وفي محافظة عمران أعلن الجهات الأمنية في المحافظة عن ضبطها 3 آلاف و347 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر خلال الشهر الماضي . وأعلنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات قبل عشرة أيام القبض على أحد أكبر وأخطر تجار المخدرات في اليمن والجزيرة العربيةوالذي ، يدير عصابة دولية تقوم بجلب المخدرات من شرق آسيا وتهريبها عبر الأراضي اليمنية وعبر البحر إلى دول الجوار، وقد ضبط مع عدد من عناصر العصابة.

واحالت مكافحة المخدرات 140 متهما إلى النيابة الجزائية في صعدة خلال شهر نوفمبر الماضي بتهمة التهريب والاتجار بالمخدرات لكن أغلب المتهمين تم تهريبهم ولم يتم الإبقاء إلى عدى العناصر الهامشية .

هذا وتوسعة تجارة المخدرات وتوسع اعداد المتورطين في جرائم المخدرات والتي استغلت الفوضى والفقر والتي خلقتها الحرب في اليمن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014م على الحكومه الشرعية .