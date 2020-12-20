شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلق على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بست كلمات فقط! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - علق محمد علي الحوثي؛ رئيس اللجنة الثورية العليا لمليشيا الحوثي الإنقلابية؛ بست كلمات على إعلان الحكومة الشرعية تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وقال الحوثي في تغريدة له على "تويتر" رصدها "المشهد اليمني"، "تشكيلهم فيها شركآء متشاكسون تثمر فشلا".

وفي وقت سابق، وجه القيادي الحوثي حسين العزي نائب وزير خارجية الحوثي تحدي جديد الى رئيس وزراء الحكومة الجديدة المعترف بها دوليا , يتضمن استحالة انهاء انقلاب جماعته .

جاء ذلك ردا على تأكيد معين عبدالملك رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة على ان الحكومة المعلنة أمامها مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات.

وزعم حسين العزي في رده على تغريدة معين عبدالملك بانه لا يوجد إنقلاب وقال متحديا :" ماعندنا مشكلة وباب التجربة مفتوح منذ٦سنوات ولن نغلقه أمام أحد" , مشيرا الى الحرب التي تخوضها الشرعية لانهاء الانقلاب .

وأضاف العزي موجها تحديه الى معين عبدالملك :" ستحتاج الى أن يخلقك الله من جديد لأن تصميمك الحالي لايساعد".

وكان قد أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء الجمعة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وعلى رأسها معين عبد الملك , وتضم 24 وزيرا .

وحسب نص قرار جمهوري لهادي، فإن تشكيل الحكومة يأتي بموجب مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وتخوض حكومة الرئيس عبد ربه منصور بدعم من قوات التحالف الذي تقوده السعودية حربا ضد جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ مارس أذار 2015.