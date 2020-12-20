شكرا لبحثكم عن خبر خطوة مهمة ولا بد من العودة .. بريطانيا تعلق على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت بريطانيا، أن إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، المنبثقة من اتفاق الرياض، تعد خطوم مهمة تجاه تحقيق السلام في اليمن.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة اليوم، جاء بفضل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وأضاف في بيان له، إن هذه خطوة مهمة تجاه تطبيق "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس لانتقالي الجنوبي، وخطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاجه اليمنيون بكل شدة.

بدوره، رحب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تشكيل حكومة جديدة، بفضل جهود السعودية، بعد الاتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

وقال كليفرلي: إنه "لا بد الآن من العودة لتقديم الخدمات الأساسية والعمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بشأن إحراز تقدم سياسي أوسع نطاقا".

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هاي، مساء الجمعة، قرار جمهوري أعلن من خلاله تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي ضمت 25 وزيرا محاصصة بين الأطراف السياسية المشتركة ضمن اتفاق الرياض، والتي حصل فيها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على خمس حقائب وزارية.