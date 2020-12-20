شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الحركة النسوية في اليمن بعد تشكيل الحكومة دون نساء (بيان) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدانت الحركة النسوية اليمنية، تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، المنبثقة من اتفاق الرياض، دون نساء، معتبرة ذلك تمييز مجحف ضد حقوق النساء في المشاركة السياسية.

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذه هي المرة الأولى منذ عشرون عاما تخلو فيها تشكيلة الحكومة من النساء تماماً.

وأضاف البيان: "بالرغم من أننا نثمن إنجاز تشكيل الحكومة كثمرة لتوافقات القوى السياسية اليمنية في اتفاق الرياض، فإننا نستهجن إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة، بمخالفة الصريحة لمخرجات الحوار الوطني الذي استندت إليه ديباجة القرار الرئاسي لتشكيل الحكومة".

وعبرت الحركة النسوية عن أسفها الشديد لعدم الاستجابة لمطالب الحركة النسوية والمؤيدين من رواد المجتمع المدني في اليمن بتمثيل النساء بحسب رسالتنا المؤرخة 11 ديسمبر 2020 والموجهة للقيادة السياسية والأحزاب والمجلس الإنتقالي الجنوبي.

وأكدت في البيان الذي اطلع عليه "المشهد اليمني"، على استمرار الحركة النسوية بالمطالبة بتمثيل عادل ومنصف للنساء والشباب للمشاركة في مواقع صنع القرار.

وحمل البيان رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة مجلس النواب المسؤولية التاريخية، وأكد أن الحركة ستواصل احتجاجها لتحقيق أهداف الحركة النسوية والمرتكزة على التوافقات والتعهدات السياسية والالتزامات الوطنية والدولية.

ودعا جميع المكونات المدنية والنسوية بأن تستمر بالتعبر عن احتجاجها بالطرق السلمية والمدنية، وأكدت الحركة النسوية، بأنها لن نتخلى عن الدفاع عن حق المشاركة في المجال العام، والدفع لحصولهن على حقوقهن كاملة غير منقوصة.

وفي السياق، دعت ‏‏‏‏‏المحامية هدى الصراري- رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات- والحائزة على لقب الاورورا للعمل الانساني للعام ٢٠١٩ومارتن 2020؛ النساء في الاحزاب السياسية اتخاذ موقف جاد وحازم ازاء التهميش والاقصاء المتعمد في نيل استحاق تمثيلهن في الحكومة .

وطالبت الصراري النساء إلى الالتفاف ودعم بعضهن في مكون نسوي سياسي يواجه تمرد احزابهن بعدم دعمهن ورفع اسماءهن في قوائم الترشيح .