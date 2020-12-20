عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد.. تفكيك صاروخ حوثي غربي اليمن

الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، صاروخا في منطقة موشج بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة، كانت الميليشيا الحوثية قد زرعته قبل دحرها.



وقال أنيس حسين سيف، أحد طواقم الفرق الهندسية بالقوات المشتركة، إن الفرق قامت بفصل أسلاك وصواعق مرتبطة بالصاروخ الحوثي، وتفكيكه بطريقة فنية ونقله تمهيدًا لتفجيره في مناطق خالية من السكان.

وأكد في تصريحات صحافية استمرار الفرق الهندسية في تطهير مخلفات ميليشيات الحوثي الذي يعد عملا إنسانيا وخيريا، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أجسام غريبة حتى يتم التعامل معها بطريقة صحيحة.

وتبذل الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة جهودا كبيرة لمسح وتطهير مناطق الساحل الغربي من مخلفات الحوثيين، ضمن جهودها الإنسانية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

إلى ذلك جددت ميليشيا الحوثي، السبت، استهداف الأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية قصفت الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة بأربع قذائف متتالية.

وذكرت المصادر أن القصف الحوثي ألحق أضراراً بمنازل وممتلكات المواطنين.

وفي ريف الحديدة، استهدفت ميليشيا الحوثي قرى ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ومنطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، باستخدام مدافع الهاون.

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية تهاجم الأعيان المدنية بهدف ضرب الأمن والاستقرار وإجبار السكان على النزوح مجددا وفق سياسة التهجير المتعمد.

كما سجلت القوات المشتركة إطلاق الميليشيا الحوثية 11 طائرة استطلاع تم رصدها فوق مركز مدينة التحيتا ومناطق الجبلية والفازة ومدينة حيس، جنوبي الحديدة.

وجاء ذلك غداة رصد 13 طائرة تجسسية حوثية أخرى في ذات المناطق، ضمن تصعيد الميليشيا الذي يتزامن مع الذكرى الثانية لإعلان الهدنة الأممية بالحديدة.