6 غارات على مأرب وحجة وعسير و121 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي خلال الساعات الماضية، عدة غارات على مناطق مختلفة في مأرب وحجة وعسير.

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف في ساعة متأخرة من مساء السبت مديرية ماهلية، حيث شن غارتين على المديرية وذلك بعد ساعة من شنه غارة على ذات المنطقة.

وكان طيران العدو غارة على منطقة مجازة بعسير، كما شن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي الحديدة رتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 121 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية والتحيتا ، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و14 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والفازة وشارع الخمسين وكيلو16 والدريهمي.

وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت، 16 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 103 صواريخ وقذائف و 85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.