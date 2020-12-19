نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل والصحفي محمد عبدالرحمن مجاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن مجاهد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر السابق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد، وأدواره الوطنية، ودوره البارز في الثورة على النظام الأمامي الكهنوتي، وتصحيح المفاهيم والمغالطات التي زرعها النظام الرجعي وتنوير الشعب اليمني ونشر ثقافة الجمهورية والحرية عبر مؤسسة الجمهورية للصحافة والطبع والتي كان له الدور البارز في تأسيسها وقيادتها في مراحل سابقة، جعلت من الفقيد واحداً من ابرز رجالات الإعلام والصحافة في اليمن.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، وكافة الوسط الصحفي والإعلامي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.