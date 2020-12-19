وكيل وزارة حقوق الإنسان يلتقي الصحفيين المفرج عنهم من سجون الميليشيات في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، اليوم السبت، في محافظة مأرب الصحفيين الخمسة المفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية بموجب صفقة تبادل الأسرى التي جرت مؤخراً.



وأطلع الوكيل فضائل على اوضاع الصحفيين الصحية، وأستمع منهم إلى ما تعرضوا له من تعذيب وإنتهاكات خلال إختطافهم في سجون الميليشيات الحوثية.

وخلال اللقاء، نقل الوكيل ماجد فضائل للصحفيين تحيات دولة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك وإهتمامه وحرصه الشديدين على تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.. مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بنقل الحالات الضرورية إلى الخارج من أجل العلاج.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بدراسة حالة المختطفين والأسرى المحررين من سجون الميليشيات من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية لمن يلزم منهم.. لافتاً إلى أن الحكومة لازالت مستمرة في جهودها من أجل إطلاق باقي المعتقلين والمختطفين في سجون الميليشيات بمن فيهم الصحفيين والإعلاميين البالغ عددهم 12 معتقلاً والذين يتعرضون مع باقي المعتقلين لشتى انواع التعذيب.

بدورهم، عبر الصحفيون المفرج عنهم عن تقديرهم الكبير لإهتمام دولة رئيس الوزراء والحكومة الشرعية ومتابعتهم أوضاعهم حتى تم الإفراج عنهم، معربين عن ثقتهم في أن الحكومة ستتابع الإفراج عن بقية زملائهم الذين ما يزالون في معتقلات المليشيات.