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الكويت ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

الكويت ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

متابعات_ الخليج 365

رحبت وزارة الخارجية الكويتية ‏بتنفيذ الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

 

وأعربت الوزارة في بيان اليوم السبت عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في اليمن.

 

وثمنت عاليا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية للوصول لهذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة مشيدة بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن .

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