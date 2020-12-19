رئيس الوزراء يطمئن على صحة المناضل راشد محمد ثابت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير شؤون الوحدة الاسبق والسياسي والاديب المخضرم المناضل راشد محمد ثابت، للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية وتماثله للشفاء.



حيث اطمأن رئيس الوزراء ، على صحته، داعياً المولى عز وجل أن يَمنّ عليه بالصحة والعافية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان من اوجب واجبات الحكومة الرعاية والاهتمام بالمناضلين الذين قدموا حياتهم من أجل خدمة وطنهم في مراحل تاريخية هامة، وهذا واجب عليها وليس تفضلاً أو مكرمة.. منوها بالادوار الوطنية والنضالية للوزير والسياسي والاديب والشاعر راشد محمد ثابت، ودوره البارز في حرب التحرير وبصماته المؤثرة في مختلف المناصب ومواقع المسؤولية التي شغلها خلال فترات مختلفة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان راشد محمد ثابت يمثل هامة وطنية وقامة كبيرة ومصدر الهام للأجيال اليمنية المتعاقبة.. مكررا الدعاء والتمنيات القلبيه له بالشفاء العاجل.

من جانبه عبّر المناضل راشد محمد ثابت، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على سؤاله عن صحته واهتمامه الذي يعكس حرص الحكومة على متابعة ورعاية الشخصيات الوطنية، سائلاً الله ان يوفقه في مهامه واعماله لخدمة الوطن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن.