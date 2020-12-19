شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 3 أطفال وسط تعز بقذيفة حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب ثلاثة أطفال بقذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي اليوم السبت على حي وادي القاضي وسط مدينة تعز.



وأفاد مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن القذيفة أدت الى إصابة ثلاثة أطفال هم: فراس فهد عبدالباري (١٠ سنوات) اصابته خطيرة، واحمد عبدالله اسماعيل (١٠ سنوات) وشقيقه محمد (١٢ سنة ) وتضرر عدد من المنازل.

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