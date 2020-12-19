بالصور.. الداخلية تكشف عن إنجاز نوعي في مجال الصناعة العسكرية (بأس 1)

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أخبار اليمنصور وأحداثبالصور.. الداخلية تكشف عن إنجاز نوعي في مجال الصناعة العسكرية (بأس 1)
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الخليج 365 – صنعاء
كشفت وزارة الداخلية في اليمن اليوم عن إنتاجها لعربات أمنية مدرعة بمواصفات عالية نوع (بأس 1).
وأكد وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي خلال تدشين دخول عدد من العربات المدرعة الخدمة، أن العربات المدرعة (بأس 1) تم تصنيعها بخبرات وأيادٍ يمنية بالكامل .. مشيرا إلى أن العربة ذات جودة عالية ومصممة للخدمة في العمليات الأمنية المختلفة.
ولفت إلى أن افتتاح وحدة التصنيع الأمني بوزارة الداخلية، جاء تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي .. مؤكدا أن وزارة الداخلية ماضية لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار البناء والتطوير.
فيما أوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي أن الوزارة تعمل جاهدة على تجاوز الصعوبات، وقد حققت انجازات كبيرة في مختلف المجالات ومنها مجال التصنيع الأمني .. لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات النوعية.
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