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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
كشف موقع الخليج 365 في نوفمبر من العام الماضي عن أول عربة أمنية يتم صنعها في اليمن والتي حملت اسم بأس، لتعلن وزارة الداخلية اليوم عن إنتاجها لعربات أمنية مدرعة بمواصفات عالية نوع (بأس 1).
وأكد وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي خلال تدشين دخول عدد من العربات المدرعة الخدمة، أن العربات المدرعة (بأس 1) تم تصنيعها بخبرات وأيادٍ يمنية بالكامل .. مشيرا إلى أن العربة ذات جودة عالية ومصممة للخدمة في العمليات الأمنية المختلفة.
للخبر المنشور في 2019م عن مدرعة بأس في مرحلتها الاولى اضغط الرابط التالي
الكشف عن انجاز عسكري مهم في مجال التصنيع وشهارة نت بنفرد بنشر أول صورة
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام من إزاحة الخليج 365 الستار عنها .. شاهد المدرعة العسكرية في مرحلتها الاولى والثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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