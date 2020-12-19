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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجراء 133 عملية قلب مجانية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية الرابعة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بحضرموت.
وجرى خلال الحملة التي شارك فيها 12 استشاريًّا وإخصائيًّا في جراحة القلب إجراء 133 عملية جراحية، منها 19 جراحة قلب مفتوح و144 قسطرة قلبية، تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن.
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