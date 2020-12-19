العون المباشر باليمن تبدأ العمل بمشروع مياه في بلاد الروس بمحافظة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تنفذ العون المباشر مكتب اليمن، مشروع مياه قرية سعدان في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء الذي سيوفر مياه الشرب النقية لـ (2000) نسمة، بتمويل من (سقيا ماء حملة ليلة 29 رمضان 2020 م متابعي Q8ping).

وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن، معالي العسعوسي، إن العون المباشر، تعمل على توسيع نطاق مساعداتها المتعلقة بالمياه لضمان استدامة حصول الأهالي على ماء الشرب النقي، وذلك من خلال بناء الخزانات وتمديد شبكات المياه وتشغيل أنظمة المياه بالطاقة المتجددة.

وبحسب الأمم المتحدة، يواجه اليمن أزمة مياه حادة مع بعض التوقعات التي تشير إلى أن مياه العاصمة صنعاء قد تنفد خلال السنوات العشر القادمة، ويحصل أقل من 55 في المائة من السكان على مياه صالحة للشرب.

كما أن (22%) فقط من سكان الريف و (46%) من سكان المدن مرتبطون بشبكات المياه العامة التي تعمل جزئياً.

وأشارت العسعوسي إلى أن ندرة المياه ليست المشكلة الوحيدة لسكان اليمن ولكن هناك مئات الآلاف من السكان يعانون من شرب المياه غير الآمنة، كما أن الأوضاع غير المستقرة في البلد دمرت شبكات المياه ما أدى إلى تفشي الأمراض الناتجة عن المياه الملوثة.

وذكرت أن الحصول على مياه الشرب أصبح مكلفاً للغاية بالنسبة للسُّكان الأكثر هشاشة في اليمن، ولذلك تعمل العون المباشر على تنفيذ هذه المشاريع لضمان حصول الجميع على المياه تحقيقاً للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جهته قال مسؤول مشاريع المياه والانشاء بمكتب العون المباشر المهندس أحمد وهاب، إن مشروع مياه قرية سعدان يتكون من ترميم خزان خرساني سعة (75 ) متر مكعب، وبناء غرفة ضخ، وتوريد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية مع جميع ملحقاتها، وتمديد شبكة أنابيب حديدية مختلفة الأقطار، وكذلك تجهيز وتأثيث مقر جمعية مستخدمي المياه.

وأضاف أن العمل في المشروع الذي يستفيد منه (2000) نسمة، يستغرق شهرين بالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون والدولي وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والسلطة المحلية في محافظة صنعاء.

ولفتت العسعوسي إلى أن الأزمة التمويلية التي يواجهها شركاء العمل الإنساني تسببت في تقليص الخدمات في خضم انتشار الأوبئة والأمراض، داعية المانحين إلى تمويل مشاريع الاستجابة الإنسانية في اليمن وإيقاف التدهور الحاصل في الخدمات الأساسية.