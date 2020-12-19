توزيع حقائب شتوية وتنفيذ دورات تدريبية ضمن مشروع مهارتي بيدي - 2 بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 430 حقيبة شتوية للمحتاجين في مديرية مدغل ومجزر بمحافظة مأرب استفاد منها 430 أسرة.

وواصل المركز، تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع مهارتي بيدي - 2 لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب. ويهدف مشروع "مهارتي بيدي - 2 " إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل و تدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً . كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1,500 كرتون من التمور للنازحين والفئات الأشد ضعفا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 1,500 أسرة.

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