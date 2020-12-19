شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة الاستجابة للعاملين في المجال الصحي والنفسي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، امس، فعالية دورة الاستجابة للعاملين في المجال الصحي والنفسي في مجال الإدارة السريرية للناجيات من العنف، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع حماية المرأة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



واستهدفت الدورة 30 مشاركة من مديريات المخا وذو باب وموزع والشمايتين بمحافظة تعز.

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