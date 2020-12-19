إحالة 6 بحارة إيرانيين إلى نيابة المهرة في قضية تهريب مخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ المهرة

أحالت السلطات الأمنية في محافظة المهرة ستة بحارة، يحملون الجنسية الإيرانية، إلى النيابة العامة على ذمة قضية تهريب كميات كبيرة من المخدرات.



ووفق مصدر حكومي، فإنه بعد الانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات في إدارة البحث الجنائي في المهرة، جرت إحالة قضية السفينة الإيرانية المضبوطة إلى النيابة العامة.

وضبطت السلطات سفينة تهريب إيرانية على متنها ستة بحارة إيرانيين وباكستاني قبالة سواحل المحافظة، تحمل على متنها كميات كبيرة من المخدرات، مقدرة قيمتها بأكثر من خمسة مليارات ريال.

وفي وقت سابق، أعلنت الأجهزة الأمنية في المحافظة إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات في مديرية الغيضة.

وأكد "مركز المهرة" الإعلامي أن العملية تمت بعد رصد وتعقب، تمكنت من خلاله الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات مختلفة من: الحشيش و"كرستال ميث" و"شبو" وحبوب "كبتاجون".

ولفت إلى أنه تم تحريز المضبوطات وحجز المتهمين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، ضبط سفينة صيد إيرانية أثناء قيامها بالصيد غير المشروع في المياه اليمنية.

وقال الوزير، في تغريدة على "تويتر"، إن "سفينة صيد إيرانية تم ضبطها صباح اليوم، وهي تقوم بعملية صيد غير مشروع".

وأضاف أن "القوات البحرية اليمنية ضبطت السفينة داخل المياه البحرية اليمنية في البحر العربي، قبالة سواحل محافظة المهرة"