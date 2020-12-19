المحافظ البحسني يؤكد مواصلة الدعم لجامعة سيئون واعتماد تخصصات تخدم المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا،



رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري.

واستمع المحافظ، الى نشاط الجامعة وسير الدراسة فيها، ونتائج توجيهاته لقيادتها خلال زيارته الأخيرة لوادي حضرموت.

وأشاد المحافظ بالتطور الذي تشهده جامعة سيئون، مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستواصل دعمها ومساندتها للجامعة تواصلا للدعم الذي قدمته في بداية تأسيسها، لتواصل رسالتها التعليمية، وتتسع رقعة نشاطها، وتستوعب أعدادا أكبر من الطلاب.

وشدد المحافظ على أهمية أن تهتم الجامعة بالتخصصات النادرة وغير المتوفرة في الجامعات الأخرى، واعتماد تخصصات، وبرامج تخدم وتلامس منطقة عمل الجامعة.

رئيس الجامعة، أوضح ان جامعة سيئون، تسعى لإعادة الاعتبار للتعليم الجامعي الزراعي من خلال تكثيف الجوانب العملية في قسم الزراعة والأغذية بكلية العلوم التطبيقية، واستحداث برامج في الانتاج النباتي والحيواني، مشيرا الى التوجه لإنشاء كلية للهندسة تعنى بتخصصات جديدة مثل الكهرباء والطاقة والعمارة الطينية والهندسة الميكانيكية، والتخصصات الهندسية الجديدة.

وأهدى رئيس جامعة سيئون درع الجامعة للسيد محافظ حضرموت، تقديرا وعرفانا بدعمه ومساندته الدائمة للجامعة، كما أهداه نسخا من مطبوعات الجامعة وإصداراتها العلمية، متمنيا رعايته وحضوره لحفل تخرج الدفعة الثانية من الجامعة مطلع يناير المقبل.